Louis van Gaal era o selecionador neerlandês no Mundial 2022 e na noite de segunda-feira afirmou que o jogo dos quartos de final frente à Argentina, que os Países Baixos, foi premeditado.

A opinião do treinador é que Messi tinha de tornar-se campeão do mundo, mas há quem não concorde com isso: nada mais nada menos Virgil van Dijk, o capitão da «Laranja Mecânica».

«Eu ouvi isso hoje [terça-feira] de manhã, de facto. Claro que é a opinião dele, todos podem ter uma opinião. Mas eu não partilho da mesma opinião», afirmou o jogador do Liverpool, citado pela NOS, ele que está novamente concentrado com a seleção, para os jogos frente a Grécia e Irlanda.