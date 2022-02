Na véspera da visita ao Estádio da Luz, o Ajax fez o seu trabalho na Eredivisie, ao vencer na deslocação ao terreno do Willem II, por 1-0.

Ainda assim, foi preciso sofrer, já que o golo da equipa de Amsterdão só apareceu a nove minutos dos 90: Antony cruzou e Jurrien Timber, ao segundo poste, desviou com a coxa para o fundo das redes.

Ora veja:

Com este resultado, a equipa de Tem Hag segue na liderança do campeonato neerlandês, com 57 pontos, mais oito do que o PSV Eindhoven, e também mais um jogo.

Na quarta-feira, recorde-se, o Ajax defronta o Benfica em Lisboa, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.