O empate no Bessa, na sexta-feira, frente ao Boavista, pode deixar o Benfica a 12 pontos da liderança, a 11 jornadas do fim, caso o FC Porto vença em Moreira de Cónegos. Mas se Veríssimo não coloca de parte a luta pelo primeiro lugar, também não foi Sérgio Conceição a fazê-lo.

«Enquanto matematicamente for possível clubes como o que referiu [Benfica] nunca estão fora da luta. O nosso objetivo é só chegar ao fim do campeonato e termos pelo menos um ponto de diferença do segundo classificado», ressalvou o técnico do FC Porto na antevisão do jogo frente ao Moreirense.

Sobre a vantagem de seis pontos sobre o Sporting, depois do empate no clássico (2-2) na última jornada, Conceição foi também cauteloso. «Já estive à frente e atrás mais pontos do que os que tenho agora [tendo havido recuperações nos dois casos]. No futebol rapidamente se passa de um estado a outro. Temos de ser realistas. Tenho muita confiança no trabalho e nos jogadores, mas estamos a jogar o campeonato com dois rivais fortes», concluiu.

O Moreirense recebe o FC Porto domingo, pelas 20 horas, em jogo da 23.ª jornada da Liga, que poderá acompanhar ao minuto no Maisfutebol.