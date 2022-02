O FC Porto defronta o Moreirense neste domingo e este jogo da 23.ª jornada da Liga marca também um reencontro entre Sérgio Conceição e Sá Pinto.

«O Sá é um treinador com experiência. Já passou por vários clubes, não só em Portugal. Passa para os seus jogadores a sua paixão e a sua forma efusiva de viver os jogos. Temos algumas parecenças nesse sentido. Foi uma caminhada em que muitos momentos estivemos juntos e que me deu um prazer enorme, não só na Seleção como no Standard de Liège. É um companheiro dessas lutas. Amanhã, seremos adversários, defendendo cada um o seu clube», afirmou o técnico dos dragões, que salientou a dificuldade do jogo diante de uma equipa que «precisa de pontos»: «Se há momentos em que as equipas querem anular o momento negativo é perante os grandes.»

Na antevisão da partida, Conceição recordou que o Moreirense tem sido uma equipa difícil de defrontar sobretudo em sua casa.

«É uma equipa forte fisicamente, até pelas condições do estádio, tem jogadores com qualidade. Cabe-nos a nós desmontar a organização defensiva desta equipa do Sá», disse, antes de responder a uma questão sobre o pouco tempo que tem para preparar a equipa depois do jogo com a Lazio na quinta-feira.

«Temos pouco tempo de trabalho, mas isso também serve de desculpa. Dizemos que não tivemos tempo para preparar o jogo. [risos] Agora a sério, não é o ideal. O ideal é ter semanas limpas para preparar da melhor forma o jogo [...] Não podemos arranjar desculpas. Os jogadores estão todos preparados para dar o seu contributo. Escolhermos a equipa não a pensar em poupanças, mas tendo em conta o estado do jogador, em termos físicos, características que encaixam melhor. É por aqui. Depende do que cada um faz diariamente», concluiu.

O Moreirense recebe o FC Porto domingo, pelas 20 horas, em jogo da 23.ª jornada da Liga, que poderá acompanhar ao minuto no Maisfutebol.