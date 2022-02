Ao décimo jogo no comando técnico do Benfica, Nélson Veríssimo somou o terceiro empate, tendo também três derrotas. Em caso de vitória dos rivais, nos jogos do próximo domingo, os encarnados podem ficar a seis pontos do Sporting e a 12 do FC Porto.

Ainda assim, o técnico dos encarnados não atira a toalha ao chão em termos de candidatura ao título.

«Há a possibilidade de os nossos adversários se afastarem mais dois pontos, mas o objetivo continua a ser o mesmo: chegar ao primeiro lugar. A perda de dois pontos continua a ser um grande revés. Mas não vamos abdicar desse objetivo», afirmou o técnico das águias, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após o empate a duas bolas no jogo de abertura da 23.ª jornada.