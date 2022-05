Roger Schmidt estava indignado com a arbitragem após o empate do PSV no reduto do Feyenoord.

A equipa de Eindhoven esteve a vencer por 2-0, mas consentiu o empate com dois golos sofridos nos minutos finais: o segundo dos quais de penálti, aos 90+6.

Um lance de mão na bola que deixa o PSV a quatro pontos do Ajax, com duas jornadas por disputar na Liga dos Países Baixos.

No final do encontro, o futuro técnico do Benfica estava visivelmente irritado, e pelo menos em duas ocasiões abandonou abruptamente a zona de entrevistas rápidas.

«Há seis árbitros no futebol moderno, e não são capazes de tomar a decisão certa ao minuto 94 de um jogo tão decisivo. É incrível. Tivemos a decisão incrível do segundo golo do Ajax, e agora isto. Se contarem os pontos, então estaríamos em primeiro e o Ajax em segundo. Claro que sei que os erros são normais, mas se não vais ver as imagens, uma vez que o vídeoárbitro está completamente errado, não sabe o que é mão na bola ou não... Não consigo compreender», referiu Schmidt, numa das entrevistas.