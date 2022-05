A duas jornadas do fim, a corrida ao título na Eredivisie está emocionante, mesmo apesar de o Ajax ter já uma mão no troféu. O atual campeão empatou esta tarde, mas esse «tropeção» não foi aproveitado pelo PSV Eindhoven.

Mas comecemos pelo Ajax. Em Alkmaar, o líder do campeonato marcou passo com um empate a duas bolas. Isto apesar de ter começado a ganhar, com um golo de Brian Brobbey, assistido por Kenneth Taylor.

Na segunda parte, em 13 minutos, o AZ deu a volta: Vangelis Pavlidis respondeu da melhor maneira ao cruzamento de Owen Wijndal, com um belo cabeceamento aos 62 minutos, e Hakon Evjen completou a reviravolta a um quarto de hora do fim, assistido por Jesper Karlsson.

A quatro minutos dos 90, Edson Álvarez teve mais cabeça do que toda a gente e resgatou um ponto para o emblema de Amesterdão, após um canto cobrado por Berghuis.

Já em Roterdão, o PSV Eindhoven, de Roger Schmidt, empatou de forma dramática o clássico frente ao Feyenoord, também por 2-2.

Cody Gakpo foi um dos grandes destaques do encontro, com um bis em menos de meia-hora: fez o 1-0 aos 16 minutos, assistido por Joey Veerman, e ampliou a vantagem ao minuto 29, depois de um passe de Zahavi.

Nos últimos minutos, Schmidt, técnico que já assinou pelo Benfica para a próxima época, lançou o português Bruma em campo. E foi já depois disso que o futuro técnico do Benfica viu a vida a andar para trás.

Cyriel Desseres reduziu aos 86 minutos e, nos descontos, aos 90+6 minutos, bisou de penálti e «roubou» dois pontos preciosos ao conjunto de Eindhoven, que falhou assim a aproximação ao topo da tabela classificativa.

Com seis pontos por disputar, Ajax e PSV estão assim separados por apenas quatro: os homens de Erik tem Hag recebem o Heerenveen (oitavo classificado) na próxima jornada – se venceram revalidam o título – e jogam em casa com o Vitesse (sexto lugar) na última ronda.

Já os homens de Schmidt defrontam em casa o NEC Nijmegen (nono classificado) e vão ao terreno do Zwolle na 34.ª e última ronda.