Carlos Paredes, médio paraguaio que passou pelo FC Porto entre 2000 e 2002 e pelo Sporting nas épocas 2006/07 e 2007/08, revelou ter recusado uma proposta para jogar no Inter de Figo, Ibrahimovic e Adriano em 2006 e que nessa altura optou por regressar ao futebol português pelas portas do clube de Alvalade.

«Eu já tinha uma idade avançada e eles [Inter] ofereceram-me um ano de contrato, enquanto o Sporting ofereceu-me três. A pensar na minha família decidi-me pelo Sporting», revelou o antigo jogador numa conversa com um jornalista na rede social Instagram.

Paredes estava nessa altura no Reggina, para onde rumou em 2002 após duas boas épocas no FC Porto a nível individual e que o colocaram na rota de pelo menos um dos maiores clubes do Mundo.

«Quando eu estava no FC Porto chegaram muitas ofertas, entre elas uma do Barcelona, mas não pôde ser. Primeiro, o clube não estava disposto a libertar nenhum jogador, mas a proposta que chegou de Itália uns meses depois foi irrecusável», disse, referindo-se a uma verba a rondar os 5 milhões de euros.