Os adeptos do Paris Saint-Germain marcaram uma posição na última noite, durante o empate com o Clermont (1-1), no Parc des Princes.

O Collectif Ultra Paris exibiu várias tarjas com recados ao clube, uma delas dirigida ao português Antero Henrique, que entre 2017 e 2019 foi diretor desportivo do PSG. «Antero Henrique, o cancro do PSG», lia-se numa das faixas exibidas na bancada.

Antero Henrique já não integra a estrutura do PSG, mas, como diretor desportivo da liga do Qatar, ainda tem «dedo» nos parisienses. De resto, durante a estadia na capital francesa, a imprensa deu conta da relação tensa com Luís Campos, conselheiro desportivo do clube e que parece reunir o apoio dos adeptos.

Também na última noite, a claque do PSG exibiu outra tarja, a mostrar apreço por Luís Campos, pelo treinador Luis Enrique e ainda pelo presidente Nasser Al-Khelaifi.

«Presidente Nasser, Senhor Campos e treinador Enrique, um trio que coloca o PSG em destaque» e «O único Enrique que queremos no PSG é o Luis», pôde ler-se noutras tarjas.