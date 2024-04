Pinto da Costa acusou este quinta-feira os outrora aliados Antero Henrique e Joaquim Oliveira de estarem por trás da candidatura de André Villas-Boas à presidência do FC Porto.

Antero Henrique, recorde-se, foi companheiro de décadas de Pinto da Costa, o homem da confiança do presidente, que promoveu de funcionário da revista Dragões e CEO do FC Porto.

«Em outubro do ano passado, o senhor Antero Henrique, que é o patrono da outra candidatura, foi a casa da minha filha para tentar descofrir se eu me ia candidatar ou não. Disse à minha filha que era melhor que eu não me candidatasse, porque ia ser muito difícil, iam surgir muitos ataques», referiu.

«A minha filha respondeu-lhe que não falava por mim e que eu pensava pela minha cabeça. Foi depois de perceber o que estava por trás dessa outra candidatura que eu decidi candidatar-me.»

Na mesma conversa com jovens adeptos do FC Porto, Pinto da Costa voltou a acusar Joaquim Oliveira de ter interesses financeiros na candidatura de André Villas-Boas.

«O sr. Joaquim Oliveira esteve na primeira fila da apresentação da outra candidatura. De onde o conhece? Não sei. Para onde irá? Para onde querem ir? Isso eu sei. Mas não é à minha custa.»