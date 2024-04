O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo de inquérito aos incidentes que se verificaram no Estádio António Coimbra da Mota, no passado sábado, no final do jogo em que o Estoril venceu o FC Porto por 1-0.

No final do jogo, a equipa de arbitragem, liderada por António Nobre, foi rodeada por jogadores e outros elementos com ligações ao FC Porto, entre os quais, Luís Gonçalves que foi suspenso por trinta dias.

Os incidentes terão prosseguido depois no túnel de acesso aos balneários e, neste aspeto, Diogo Gonçalves e Francisco Conceição, jogadores que foram expulsos no decorrer do jogo, também foram alvo de processos disciplinares.