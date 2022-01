O antigo internacional francês Patrice Evra lamentou a postura politicamente correta de Kylian Mbappé na comunicação com a imprensa.

«Podes cometer erros e eu não gosto de pessoas muito corretas. Como o Mbappé, quando ele fala tenho a impressão de que é um ministro, um político. Quero que se liberte. Mas não faz parte dele, da sua personalidade. Está formatado», disse em entrevista à RMC.

Evra fez ainda um paralelismo entre o atacante do PSG e Cristiano Ronaldo, com quem jogou no Manchester United.

«Não peço que seja impulsivo ou bata no peito. Quando o Cristiano [Ronaldo] dá entrevistas, diz que é o melhor e algumas pessoas dizem que ele é arrogante. Em Inglaterra isso é respeito, confiança», frisou.

Recorde-se que Mbappé termina contrato com o emblema parisiense no final da temporada e tem optado por não revelar qual o próximo passo que vai dar na carreira.