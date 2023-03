Patrick Vieira já não é treinador do Crystal Palace, anunciou esta sexta-feira o clube inglês, que disputa a Premier League.

Vieira, de 46 anos, deixa o clube que orientava pela segunda época consecutiva, ao fim de 12 jogos sem qualquer vitória em 2023, com sete derrotas e cinco empates no novo ano civil. A última vitória foi a 31 de dezembro.

O Palace é o atual 12.º classificado do principal campeonato inglês, com 27 pontos, mais três pontos do que o Bournemouth primeira equipa em zona de descida.

«O processo para contratar um novo treinador está iniciado e vamos dar atualizações em tempo oportuno. Dean Kiely vai manter-se como treinador de guarda-redes», informa o Palace.