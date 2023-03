A Roma recebe a Real Sociedad esta quinta-feira, em jogo dos oitavos de final da Liga Europa, e nesse sentido Paulo Dybala concedeu uma entrevista à Marca, onde a relação com José Mourinho foi um dos focos.

O internacional argentino foi instado a recordar as palavras do special one, que outrora disse: «Com o Paulo a música é diferente».

«Temos uma boa comunicação para nos confrontarmos, pensarmos, conversarmos um com o outro, saber o que ele pensa. Que um treinador como ele, que teve tantos jogadores importantes e ganhou tanto, diga isso de mim, dá-me prazer. O Mou ajuda-nos muito porque facilita os nosso jogos», disse La Joya, antes de recordar os primeiros contactos com Mourinho.

«Antes de chegar já tinha falado ao telefone com o José. Gostei da sua forma de comunicar e da sua forma de estar, pela forma como encara cada treino e cada jogo. Essa chamada convenceu-me a vir para Roma. Já tive a oportunidade de jogar com os melhores do mundo e agora tenho a oportunidade de estar com um dos melhores treinadores. Fui atraído por isso, é um vencedor», realçou.

Dybala elogiou ainda a preparação do treinador português.

«A sua forma de ser e o seu carácter ajuda-te muitas vezes a questionares-te ou a encarar cada treino como um jogo. Ele vê tudo como uma final. Para além do adversário ou da competição, vive o jogo de uma forma única e sinto-me muito identificado com isso. Eu também vejo assim. Nisso, somos muito parecidos», frisou.

Dybala, de 29 anos, leva 12 golos e seis assistências em 25 jogos na época de estreia na Roma.