José Mourinho considera que a Roma teve «azar» no sorteio da Liga Europa que colocou a Real Sociedad no caminho dos romanos para os quartos de final da Liga Europa, mas também diz que a sua equipa tem vindo a evoluir e também vai merecer o mesmo «respeito» da equipa basca que visita o Estádio Olímpico esta quinta-feira (17h45).

«A Real é uma equipa em que é difícil apontar pontos fracos. Com um grande treinador como [Imanol] Alguacil, é uma equipa muito organizada e não é fácil marcar-lhes golos. Muda de sistema com muita facilidade: começa num 4x4x2 de base, mas quando passa a 4x3x3 dá muita mobilidade aos jogadores ofensivos. Tem jogadores muito fortes tecnicamente, de alto nível e não é o Oyarzabal», começou por destacar o treinador português em conferência de imprensa.

Além disso, recorda Mourinho, a Real Sociedad está a fazer uma boa temporada, como demonstra o atual quarto lugar na liga espanhola. «Estar em quarto lugar no campeonato espanhol com três gigantes diz muito da qualidade deles. Tivemos azar no sorteio, mas este ano a Liga Europa é de alto nível. Tenho a certeza que eles têm o mesmo respeito por nós que nós temos por eles», acrescentou.

Depois dos elogios ao adversário, o técnico destacou a evolução da Roma nas últimas épocas. «Na temporada passada acabámos em sexto, na anterior em sétimo. Estas classificações não te ajudam, porque quando terminas nessas posições, há um certo relaxamento e não vives com a pressão que precisas. O corpo e a mente habituam-se a essa tranquilidade. mas estamos a dar passos no sentido certo», referiu.

No mesmo sentido, o treinador deu exemplos com os resultados da Roma esta época. «Na minha primeira época perdemos os dois jogos com o Inter, Milan e Juventus e este ano já ganhámos ao Inter e à Juve e empatámos com o Milan. A equipa está a evoluir mentalmente, mas temos de nos concentrar na continuidade e em vencer três jogos seguidos», acrescentou ainda.