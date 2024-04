O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, venceu este domingo na visita ao Metz, por 2-1, em jogo da 31.ª jornada da primeira liga francesa.

A equipa da casa, orientada pelo romeno Laszlo Boloni, treinador campeão pelo Sporting em 2002, chegou à vantagem de penálti com um golo do georgiano Georges Mikautadze, aos 23 minutos.

Porém, ainda na primeira parte, o Lille deu a volta ao marcador. O brasileiro Ismaily, antigo jogador de Sp. Braga, Olhanense e Estoril, subiu no terreno e concluiu uma jogada na área, aos 31 minutos. Em cima do intervalo, ao minuto 44, o turco Yusuf Yazici assinou a reviravolta no marcador.

O português Tiago Santos foi titular e jogou todo o encontro na equipa do Lille, na qual entrou Tiago Morais, aos 88 minutos.

Com este resultado, o Lille chega aos 55 pontos e é, à condição, 3.º classificado, com mais dois pontos do que o Brest, que tem 53 e só joga esta tarde, visitando o Rennes (16h05). O Metz está no 16.º e antepenúltimo lugar, posto de play-off para não descer, com 29 pontos.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)