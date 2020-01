O Bordéus foi eliminado da Taça de França pelo Pau, conjunto da terceira divisão do futebol francês.



A modesta formação esteve por duas vezes em vantagem com golos de Name e Jarju, mas a equipa de Paulo Sousa foi sempre capaz de empatar por Maja e De Preville.



No prolongamento o Pau acabou por chegar à vitória a três minutos do final por intermédio de Gueye.