O Bordéus, de Paulo Sousa, venceu esta noite o Le Mans, por 2-0, e apurou-se para os 16-avos de final da Taça de França.

Jimmy Briand, de grande penalidade, aos 54m, e Toma Basic, quatro minutos depois dos 90, fizeram os golos do triunfo do Bordéus perante o seu público no Estádio Matmut Atlantique.