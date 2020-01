Dabbur e Nolito foram preteridos por Lopetegui para a receção ao Athletic Bilbao, partida da 19.ª jornada da Liga espanhola.



Em sentido contrário, Rony Lopes e Carriço integram as escolhas do técnico espanhol do Sevilha.



Tudo sobre futebol internacional



O avançado israelita, lembre-se, é apontado como possível reforço do Sporting.





📋 Julen Lopetegui convoca a 19 futbolistas para el #SevillaFCAthletic. #VamosmiSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 3, 2020