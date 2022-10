O avançado argentino Hernán Barcos, que teve uma passagem fugaz pelo Sporting, em 2016, viveu momento especial no último do jogo do Alianza Lima, contra o Ayacucho.

Para além de marcar único da partida, ao minuto 15, o jogador de 38 anos assumiu a função de guarda-redes após a expulsão do colega Angelo Campos, aos 90+3, conseguindo manter a baliza inviolável até ao final da partida (com um «mergulho» aparatoso pelo meio).

Apesar da veterania, 'El Pirata', como é conhecido, leva 17 golos apontados em 38 jogos nesta temporada no Perú.