O Raków repetiu o resultado do jogo contra o Sporting, da Liga Europa, e empatou (1-1) na receção ao Widzew Lodz, numa partida da 13.ª jornada da Liga polaca.



O campeão da Polónia chegou ao intervalo em desvantagem por culpa de um golo de Zyro, logo aos três minutos. Apenas na segunda parte o Raków conseguiu anular a desvantagem com um golo de Jean Carlos.



O Raków tem 23 pontos e está no quarto lugar a quatro do líder Slask. Os polacos jogam em Alvalade no próximo dia 9 de novembro.