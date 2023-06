A Polónia, de Fernando Santos, venceu esta noite a Alemanha (1-0), num encontro particular que marcou o adeus de Jakub 'Kuba' Blaszczykowski à seleção polaca.

O extremo de 37 anos, agora no Wisla Krakow, mas com uma passagem forte pelo futebol alemão – esteve muitos anos no Dortmund, por exemplo –, foi titular, mas saiu aos 17 minutos, perante a ovação de todo o estádio.

Pouco depois, de resto, o conjunto do técnico português fez o golo da vitória: foi Jakub Kiwior, na sequência de uma bola parada, a fazer o único golo do encontro.

A Polónia, refira-se, defronta a Moldávia na próxima terça-feira, numa partida a contar para a qualificação para o Euro 2024.

Já a Sérvia, com Marko Grujic (FC Porto) e Uros Racic (Sp. Braga), venceu a Jordânia, por 3-2, também num jogo de carácter particular.

Racic assistiu Erakovic para o 1-0, aos sete minutos, mas Al Mardi (54m) e Al Tamari (67m) deram a volta ao resultado. Nos minutos finais, aos 83m e 88m, Joveljic bisou e deu a vitória ao conjunto sérvio.