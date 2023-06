Reforço do Benfica para a próxima temporada, Orkan Kokcu foi titular na vitória desta noite da Turquia na deslocação ao terreno da Letónia (3-2), em jogo da terceira jornada do grupo D da qualificação para o Euro 2024.

O médio de 22 anos foi até decisivo, ao fazer uma bela assistência para o 2-1, da autoria de Cengiz Under, aos 61 minutos.

Antes, Abdulkerim Bardakci havia dado vantagem à formação turca, antes de Eduards Emsis ter empatado no início da segunda parte.

Emsis que depois complicou a vida da Letónia já dentro dos últimos dez minutos, quando foi expulso. Mesmo reduzida a dez unidades, a formação da casa conseguiu chegar ao empate: Kristers Tobers fez o 2-2 aos 90+4 minutos. No entanto, e num final de jogo dramático, Irfan Kahveci deu a vitória ao conjunto turco aos 90+6 minutos.

Com este resultado, a Turquia é, à condição, líder do grupo D, com seis pontos. A Letónia ainda não pontuou.

Em Atenas, Odysseas Vlachodimos, guarda-redes do Benfica, foi titular na vitória frente à Irlanda, por 2-1, relativa ao grupo B.

Anastasios Bakasetas e Giorgios Masouras marcaram os golos gregos. Pelo meio, Nathan Collins empatou, aos 27 minutos.

Assim, a Grécia está no segundo lugar do grupo, com seis pontos, a três da França, mas menos um jogo. A Irlanda ainda não fez qualquer ponto.