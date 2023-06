André Vakulyuk assinou contrato profissional com o Benfica, informou o clube.



O médio iniciou o percurso futebolístico no Clube Desportivo de Torres Vedras e seguiu-se uma passagem pela escola de Futebol do Benfica da Golegã. A cumprir a quinta temporada com as cores dos encarnados, o jogador de 16 anos assumiu ter cumprido um sonho.

«É por este motivo que trabalho todos os dias, sinto que o meu trabalho está a ser recompensado. Sinto-me muito feliz. Sempre sonhei com isto, procuro melhorar todos os dias», disse, em declarações à BTV.



Esta temporada, Vakylyuk leva quatro golos em 28 jogos pela equipa de sub-16 das águias.