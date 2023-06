Os sócios do Benfica aprovaram esta quinta-feira, em Assembleia Geral, o orçamento para o exercício de 2023/24 por uma larga maioria, superior a 86 por cento.

De um total de 804 votantes (votos de 1, 5, 20 e 50), 692 votaram a favor, o que corresponde a 17,801 votos (86,35 por cento), enquanto 56 (1,238 votos) abstiveram-se e outros 56 (1,576 votos) votaram contra.

A aprovação do orçamento foi o único ponto na ordem de trabalhos e a reunião começou com um discurso do presidente Rui Costa que enumerou os títulos já conquistados esta época e os que ainda podem vir a ser conquistados pelo clube, com destaque para o hóquei em Patins e também futsal.

«Vencemos mais de metade do que estava em disputa, mais do que todos os nossos adversários juntos. (…) Exigência e títulos tem sido a política desta Direção, assente numa estratégia de investimento na melhoria desportiva das nossas equipas, mas mantendo o equilíbrio financeiro no respeito pelo futuro do clube. São estes os pressupostos do Orçamento que hoje vos apresentamos: competitividade para as nossas equipas, exigência nos resultados e equilíbrio financeiro», destacou o presidente.