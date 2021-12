Depois de ter visto acabar uma sequência de seis jornadas a vencer com o empate ante o Tottenham, o Liverpool sofreu esta terça-feira a segunda derrota na Premier League: 1-0 na deslocação ao Leicester, na 20.ª jornada do campeonato, que deixa os reds a seis pontos do líder Manchester City.

Com o português Diogo Jota a titular, o Liverpool dispôs de soberana oportunidade para adiantar-se no marcador aos 16 minutos, mas Mohamed Salah viu a grande penalidade ser defendida por Kasper Schmeichel. O dinamarquês manteve assim o 0-0 no marcador, que permaneceria até à segunda parte.

Aos 59 minutos, numa jogada bem desenhada pelo lado esquerdo, o Leicester chegou à vantagem: Dewsbury-Hall serviu Ademola Lookman, que rematou na área, de pé direito, para o 1-0 no marcador.

O Liverpool bem tentou recuperar e responder à desvantagem, teve oportunidades para isso, mas teve também Schmeichel, quando necessário para o Leicester, a negar a igualdade.

É um final de 2021 penoso para o Liverpool, que mantém os 41 pontos e vê agora o City mais longe na tabela. A equipa de Pep Guardiola soma 47 pontos e tem uma liderança mais confortável na transição para 2022.

O Leicester, que não teve o português Ricardo Pereira, devido a lesão, chega aos 25 pontos e é nono classificado, com os mesmos pontos do Wolverhampton de Bruno Lage, oitavo. Porém, as raposas têm menos um jogo disputado do que os lobos.