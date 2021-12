O Tottenham não foi além de um empate na visita a Southampton (1-1) e, desta forma, foi ultrapassado pelo vizinho dos West Ham que venceu de forma categórica no campo do Watford (4-1) e destacou-se no quinto lugar da Premier League.

Já com dois jogos adiados, os Spurs voltaram a cair na classificação com um empate polémico diante do Southampton. A equipa da casa marcou primeiro, por Ward-Prowse, aos 25 minutos, mas depois ficou reduzida a dez jogadores, ainda na primeira parte, quando Salisu viu um segundo cartão amarelo aos 39 minutos.

Uma expulsão que permitiu ainda a Harry Kane restabelecer o empate, na conversão da consequente grande penalidade. Em vantagem numérica, o Tottenham chegou a festejar a reviravolta, no início da segunda parte, com mais um golo de Kane, mas a festa acabou por ser anulada pelo VAR que detetou que o avançado inglês estava adiantado.

Antonio Conte, que tinha deixado Lucas Moura o banco, ainda lançou o brasileiro para o último assalto, mas o Southampton segurou o empate com unhas e dentes.

Um deslize aproveitado com o eficaz West Ham que foi vencer a Watford por 4-1. A equipa da casa até marcou primeiro, logo aos 4 minutos, por Dennis, mas os hammers responderam em força com golos de Soucek (27m), Benrahama (29m), Noble, 58m, gp) e Vlasic (90m).

Ainda esta terça-feira, o Crystal Palace bateu o lanterna vermelha Norwich por 3-0. Edouard abriu o marcador para a equipa londrina, na conversão de uma grande penalidade, aos 8 minutos, enquanto Mateta (38m) e Schlupp (42m) diltaram a vantagem ainda na primeira parte.

Para esta terça-feira estava ainda prevista a receção do Arsenal ao Wolverhampton, mas este jogo acabou por ser adiado, uma vez que a equipa de Bruno Lage, com um surto de covid-19 e vários lesionados, não tinha jogadores suficientes para ir a jogo.