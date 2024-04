O Arsenal venceu o dérbi do Norte de Londres por 3-2, na visita ao Tottenham, este domingo, para a 35.ª jornada da Premier League, num jogo em que teve uma primeira parte em grande, mas acabou a defender a vantagem mínima nos minutos finais.

Num jogo crucial na luta pelo título, a equipa treinada por Mikel Arteta chegou à vantagem aos 15 minutos. Após um canto do lado direito, batido por Bukayo Saka, Pierre-Emile Hojbjerg desviou para a própria baliza. O Tottenham ainda festejou o 1-1 pouco depois, ao minuto 22, mas Micky van de Vem viu o lance anulado por fora de jogo, com recurso ao vídeo-árbitro.

Aos 27 minutos, numa grande saída para o ataque, o Arsenal chegou ao 2-0. Se o passe longo de Kai Havertz a lançar Bukayo Saka já foi bom, a receção do inglês foi melhor e a finalização de pé esquerdo, na área foi exímia.

Ainda na primeira parte, o Arsenal chegou ao 3-0, por Kai Havertz, que atacou bem ao primeiro poste após o canto de Declan Rice e fez o 3-0 de cabeça, aos 38 minutos.

Na segunda parte, com o jogo controlado, o Arsenal deu esperanças ao Tottenham quando uma hesitação do guarda-redes David Raya colocou a bola em Cristián Romero, que não desperdiçou e rematou para o fundo da baliza, aos 64 minutos.

Já bem perto do final, uma falta assinalada a Declan Rice sobre Ben Davies ditou um penálti confirmado com recurso ao vídeo-árbitro. Heung-min Son bateu de forma decidida, para a direita de Raya, que não teve hipóteses. Minuto 87, o Arsenal via a vantagem reduzir para a diferença mínima e ainda teve de sofrer até ao sexto e último minuto de compensação, mas manteve a vantagem.

Com esta vitória, o Arsenal chega aos 80 pontos e mantém-se na liderança, agora com mais quatro pontos do que o Manchester City, que tem 76 pontos, mas menos dois jogos do que os «gunners». O Arsenal confirma ainda o aumentar da vantagem para o 3.º classificado, o Liverpool, que tem 75 pontos. Já o Tottenham mantém os 60 pontos e marca passo na luta pelo quarto lugar, que dá acesso direto à Liga dos Campeões. Fica a sete pontos do Aston Villa, embora os comandados de Ange Postecoglou tenham dois jogos a menos.

À mesma hora, o Bournemouth recebeu e venceu o Brighton, por 3-0. Marcos Senesi (13m), Enes Unal (52m) e Justin Kluivert (87m) fizeram os golos da equipa comandada por Andoni Iraola, que agora soma 48 pontos, no 10.º lugar. O Brighton, treinado por Roberto de Zerbi, mantém os 44 pontos, no 12.º lugar.

Este domingo, a jornada 35 fecha com o Nottingham Forest-Manchester City (16h30).