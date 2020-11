Um golo de Diogo Jota, dois penáltis, dois golos anulados, Salah chateado ao ser substituído, James Milner a engordar os nomes no estaleiro do Liverpool e empate a uma bola no Amex, entre o campeão inglês e o Brighton.

Em síntese, foi assim o jogo da 10.ª jornada da Premier League, que permite aos comandados de Jurgen Klopp estar por horas na liderança à condição, com 21 pontos, antes de um Chelsea-Tottenham importante nas contas do topo da tabela. Se os homens de José Mourinho vencerem, saltam para a liderança isolada.

O nono golo em 14 jogos oficiais de Diogo Jota pelos reds deu vantagem aos visitantes à hora de jogo, com um remate colocado após passe de Mohamed Salah. Mas uma grande penalidade confirmada pelo vídeo-árbitro, no segundo de cinco minutos de compensação, ditou um ponto para cada lado.

Aconteceu de quase tudo ao Liverpool neste jogo. Para o melhor e para o pior. E não acabou bem.

Primeiro, Neal Maupay desperdiçou um penálti ao minuto 20 e fez Alisson suspirar de alívio. Logo a seguir, desfalcou a equipa de Graham Potter ao sair com um problema físico.

Aos 36 minutos, Mohamed Salah viu um golo anulado – se não foi por milímetros, anda lá perto – com confirmação do vídeo-árbitro. Já na segunda parte, após assistir Jota para o golo, foi o sacrificado para a entrada de Sadio Mané: saiu chateado, mas Klopp é que sabe e há que gerir. Na terça-feira há jogo com o Ajax para a Liga dos Campeões e o calendário de dezembro é bem apertado.

No meio disto, Lallana também não teve uma tarde feliz no reencontro com o Liverpool: entrou aos 63 minutos e saiu aos 71 a correr para o balneário, não se percebendo, no momento, o que levou a tão madrugadora estadia em campo. Do lado dos reds, James Milner saiu lesionado na perna direita. Mais uma dor de cabeça para Klopp, depois de Van Dijk, Thiago Alcântara, Alexander-Arnold e outros…

Para piorar, e já após um golo anulado pelo VAR por fora-de-jogo claro de Sadio Mané (86m), uma falta na grande área defensiva permitiu a Pascal Gross assinar o 1-1 final, que deixaram dois pontos importantes pelo caminho para o campeão.

O golo de Diogo Jota: