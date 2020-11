Frank Lampard e José Mourinho vão voltar a encontrar-se este domingo quando o Tottenham visitar Stamford Bridge para defrontar o Chelsea. Os dois treinadores já foram unha com carne quando o treinador português foi treinador dos Blues e o antigo internacional inglês era o seu capitão, mas a relação tem vindo a ficar mais fria desde que os dois técnicos comandam as duas equipas londrinas.

Na antevisão do jogo, Lampard garante que a relação com Mourinho continua a ser «cordial», mas reconhece que já não existe a intimidade que transparecia nos primeiros tempos. O antigo médio viveu o período mais feliz da carreira na primeira passagem de Mourinho pelo Chelsea. Os dois juntos conquistaram duas Premier Leagues, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga em apenas três temporadas.

Atualmente, tanto o Chelsea como o Tottenham começaram bem a temporada, mas os Spurs somam mais dois pontos do que os Blues e Lampard reconhece que o facto de estarem a dirigir dois clubes históricos com uma competitiva rivalidade está a afetar a sua relação com o antigo mister.

«Deixei o Chelsea em 2014 e a minha vida tomou um rumo diferente e quando és profissional estás tão consumido e ocupado com a tua vida que as relações acabam por mudar. Sempre fomos muito cordiais um com o outro. Sempre que vi o José, ou falei sobre ele, ou se trocamos mensagens, tivemos sempre uma boa relação», começou por destacar o treinador do Chelsea na antevisão do dérbi londrino do próximo domingo.

Mas a relação já não é definitivamente a mesma. «Naturalmente, nesta altura, quando somos treinadores de grandes clubes rivais, penso que a nossa relação é diferente. Não num mau sentido – não tenho qualquer problema com ele. Mas somos duas pessoas muito competitivas e ambos queremos fazer as coisas bem», acrescentou.

O jogo com o Tottenham será o jogo número mil desde que Roman Abramovich passou a ser proprietário do clube em 2003. O milionário russo trouxe o Chelsea para a ribalta do futebol inglês, com um forte investimento que permitiu ao clube conquistar 16 troféus em 17 anos. Lampard foi um dos beneficiados com a chegada do excêntrico russo, primeiro como jogador e agora como treinador.

«Estou-lhe muito agradecido por tudo o que ele fez pelo clube porque isso mudou a minha carreira como jogador. Agora tenho a felicidade de estar a trabalhar neste fantástico clube como treinador. Lembro-me dos primeiros tempos da era Roman Abramovic em que alguns adeptos estavam desconfiados, mas ele chegou, gastou dinheiro e tivemos sucesso», recorda.

Mas, para Lampard, Abramovich não vale apenas pelo dinheiro que investiu. «Algumas ações nestes tempos de pandemia mostraram que o proprietário tem um grande coração e empatia. Sempre senti um forte apoio da direção. Estou-lhe genuinamente agradecido por me ter dado uma oportunidade e o acordo passa por eu dar o meu melhor de forma que possamos voltar a lutar por títulos», destacou ainda o treinador do Chelsea.