A única Liga do Velho Continente que não parou.

A Liga que foi, por várias semanas, alvo de maior atenção mediática mundial quando quase todos os campeonatos foram suspensos e cancelados.

A Liga que agora foi decidida em tempo de compensação. Com adeptos nas bancadas, abraços e lágrimas no relvado.

O Shakhtyor Soligorsk sagrou-se, este sábado, campeão nacional de futebol da Bielorrússia. Partiu em segundo lugar para a 30.ª e última jornada, a um ponto do líder BATE Borisov, mas beneficiou do empate deste ante o Dínamo Minsk (0-0) e de uma vitória tão dramática quanto saborosa na receção ao FC Minsk, por 4-2.

A equipa treinada por Yuriy Vernydub, em superioridade numérica após uma expulsão no FC Minsk aos 85 minutos, chegou a estar a perder por 2-1 e empatava 2-2 à entrada para os seis minutos de compensação dados. Não chegava para festejar, mas Begunov assinou, aos 90+2’, o 3-2 que dava virtualmente o título. Depois, aos 90+9’, Arkhipov selou as contas em cima do apito final para o 4-2. Pelo meio, o BATE confirmava o deslize e o título vai para o Shakhtyor Soligorsk, pela primeira vez desde 2005 e pela segunda vez na sua história.

O Shakhtyor acabou com 59 pontos, mais um que o BATE, que terminou com 58.