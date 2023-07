Kylian Mbappé ficou de fora do estágio de pré-temporada do PSG no Japão, depois de o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, ter dito ao plantel que ninguém estava acima do clube segundo a imprensa francesa. Sem falar sobre o internacional francês, Marco Asensio mostrou-se a favor do que o dirigente dos parisienses disse ao grupo de trabalho.



«No final o clube deve estar acima de todos. Tem de haver sempre esse respeito pelo clube e creio que todos os que estamos aqui, no Japão, têm esse respeito», referiu, em entrevista à RMC Sport.



O internacional espanhol foi ainda questionado acerca de todas as notícias acerca de Mbappé e de uma possível saída do clube. «Difícil viver com isso? Não, ele é um jogador muito importante e campeão do Mundo. É normal que falem dele», atirou.



Lembre-se que France Press, agência de notícias francesa, noticiou que Al Hilal, de Jorge Jesus, ofereceu 300 milhões por Mbappé ao PSG.