O mercado de transferência continua a todo o gás e esta segunda-feira pode ficar na história. De acordo com Fabrizio Romano, numa notícia já confirmada por outros meios de comunicação, o Al Hilal, de Jorge Jesus, apresentou uma proposta de 300 milhões de euros ao PSG para ter Mbappé.

O jornal L'Équipa adianta até que o PSG está recetivo a aceitar a proposta árabe, que bateria todos os recordes do mercado de transferência. No entanto, ainda há muito por decidir neste tema, sobretudo no que tem a ver com a vontade do próprio jogador.

De resto, o médio belga Mandela Keita, de 21 anos, foi colocado na rota do Sporting, numa notícia já desmentida por fonte da SAD leonina.

Lá por fora, Marco Silva está prestes a perder Aleksandar Mitrovic para Jorge Jesus, mas o Fulham já garantiu o sucessor: trata-se de Raúl Jiménez, ex-Benfica que estava no Wolverhampton.

Na Alemanha, a imprensa dá conta do contrato milionário que o Bayern está a preparar para Harry Kane, além de um negócio dos bávaros com o Borussia Dortmund.

Já em Espanha, o Atlético de Madrid continua à procura de reforçar o miolo.

