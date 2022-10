Quique Setién foi anunciado esta terça-feira como novo treinador do Villarreal, substituindo Unai Emery, que rescindiu contrato com o clube espanhol, após duas épocas e meia, para assinar pelos ingleses do Aston Villa.

Setién, de 64 anos, assinou contrato até 30 de junho de 2024.

O novo técnico do Submarino Amarelo estava desempregado, desde que deixou o Barcelona em 2019/20, já depois das passagens por Betis e Las Palmas, também no primeiro escalão espanhol.