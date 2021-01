Juan Antonio Pizzi foi apresentado, esta quinta-feira, como novo treinador do Racing Club de Avellaneda, da Argentina.

O antigo futebolista do FC Porto - passou pelos dragões na primeira metade da época 2000/2001 – foi confirmado no cargo na quarta-feira e sucede a Sebastián Beccacece no comando técnico do clube.

Na apresentação, o hispano-argentino de 52 anos lamentou não poder cruzar-se com o também ex-FC Porto Lisandro López no clube. O avançado de 37 anos deixou o Racing para prosseguir a carreira noutras paragens.

«O Lisandro deixa um vazio irreparável, a nível futebolístico e humano. Entendemos a decisão do Lisandro, mas esse entendimento não se compara à tristeza de não poder orientá-lo como treinador», frisou.

Pizzi já orientou o San Lorenzo, o Rosário Central e o Colón, na Argentina. Passou ainda como técnico no Club León (México), Valencia (Espanha), Universidad Católica (Chile) e Santiago Morning (Chile). Orientou também as seleções da Arábia Saudita e do Chile.