O Comité de História e Estatística da Federação de futebol da República Checa veio a público garantir que Cristiano Ronaldo não é o melhor marcador da história do futebol. O português chegou na quarta-feira aos 760 golos, mas os checos declaram que Josef Bican marcou 821 golos em jogos oficiais.



Como o Maisfutebol escreveu, contas como o MisterChip já colocam o avançado português como o melhor marcador de sempre, deixando Bican com 759 golos. Porém, a contabilidade da Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) atribui 805 golos em jogos oficiais para o avançado que representou as seleções da Áustria e da Checoslováquia nos anos 30 e 40



Jaroslav Kolář, o máximo representante do Comité de História e Estatística, diz que faltam os golos apontados por Josef Bican na segunda divisão do campeonato checo, em 1952, pelo Hradec Králové. Com este registo e algumas retificações nos números apresentados pela RSSSF, o comité conclui que o Bican chegou aos 821 golos oficiais.



«Isso significa que Cristiano Ronaldo ainda não é o melhor marcador da história e tem de trabalhar mais para quebrar este recorde», frisa Jaroslav Kolář.