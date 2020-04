Vários jogadores africanos têm vindo a manifestar-se indignados nas redes sociais face a uma sugestão de se realizarem estudos em África para se encontrar uma vacina contra a covid-19. A polémica surgiu numa conversa entre dois investigadores franceses, no decorrer de um programa televisivo transmitido no canal francês LCI.

Uma troca de opiniões entre Jean Paul Mira, chefe do serviço de reanimação do Hospital Cochin de Paris, e Camille Locht, diretor de investigação no instituto de saúde e investigação médica Inserm, deixou os jogadores africanos, bem como outras pessoas, em polvorosa.

«Isto pode ser polémico, mas não devíamos fazer um estudo em África, onde não têm máscaras, tratamentos ou aparelhos de reanimação? Fazem-se estudos no caso da SIDA em prostitutas para provar certas coisas, porque sabe-se que estão muito expostas e não têm proteção. Que pensa você sobre isto?», questiona Jean Paul Mira.

«Tem razão. Estamos a pensar fazer um estudo paralelo em África, de uma maneira similar. Creio que há uma solicitação nesse sentido, estamos a pensar seriamente nisso. Também não descartamos um estudo na Europa e na Austrália», responde Camille Locht.

Demba Ba, avançado senegalês do Basaksehir, foi dos primeiros a reagir nas redes sociais. «Bem-vindos ao ocidente, onde os brancos se acham superiores e onde o racismo se tornou uma banalidade. É o momento de nos insurgirmos», escreveu o antigo jogador do Chelsea.

Samuel Eto'o foi o primeiro a reagir ao Tweet de Demba Ba, também de forma veemente: «Filhos da p***», atirou.

Seguiu-se Didier Drogba, também indignado. «É totalmente inconcebível que tenhamos sequer de falar disto. África não é um laboratório. Estas declarações são realmente racistas. Ajudem a salvar África do coronavírus. Não queiram usar os africanos como cobaias. É asqueroso. Os líderes africanos têm a responsabilidade de proteger as suas populações de conspirações tão horrendas», destacou o costa-marfinense.

A indignação é geral, não apenas dos jogadores, mas vários setores da sociedade já manifestara indignação face às polémicas declarações dos dois investigadores franceses.

It is totally inconceivable we keep on cautioning this.

Africa isn’t a testing lab.

I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words.



Helps us save Africa with the current ongoing Covid 19 and flatten the curve. pic.twitter.com/41GIpXaIYv