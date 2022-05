O Milan respondeu da melhor forma à vitória do Inter de Milão na sexta-feira e somou os três pontos este domingo, na deslocação ao Hellas Verona, por 3-1, em jogo da 36.ª e antepenúltima jornada da Serie A, a primeira liga italiana.

O avançado português Rafael Leão não marcou, mas foi uma das figuras da partida e da reviravolta que surgiu depois de Davide Faraoni ter inaugurado o marcador para o Verona, ao minuto 38.

Em cima do intervalo, depois de uma bela jogada de Rafael Leão pela esquerda, Sandro Tonali desviou para o 1-1 (45+3m) e, já na segunda parte, nova dose Leão-Tonali: arrancada do português pela esquerda e assistência para o golo do italiano aos 50 minutos.

Já perto do apito final, Alessandro Florenzi fez o 1-3 final no marcador, aos 87 minutos.

O Milan mantém-se líder por mais uma jornada, com 80 pontos, para 78 do Inter. O Nápoles é terceiro classificado, com 73. Com esta vitória do Milan, os napolitanos ficam matematicamente fora do título.

As duas jogadas de Rafael Leão para os golos de Tonali: