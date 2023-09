Afastado dos courts devido aos problemas físicos, Rafael Nadal confirmou que tem a intenção de se retirar no próximo ano e garantiu que já não mantém a «ilusão» de ganhar um Grand Slam «devido à idade e às lesões».

Numa grande entrevista à Movistar, o espanhol falou ainda do rival Novak Djokovic, que chegou aos 24 títulos do Grand Slam, enquanto Nadal tem 22. O tenista de Maiorca abordou a questão e considerou que o sérvio viveria frustrado caso não tivesse batido o recorde de Majors – Nole é o mais titulado a nível masculino e está empatado com a australiana Margaret Court.

«Não sinto nada quando vejo Djokovic a ganhar. Gostava de ser o tenista com mais Grand Slam na história, mas é disso que se trata o desporto. Mas não é uma obsessão, não me deixa frustrado que haja alguém que é melhor do que eu. Acho que fiz todo o possível para que as coisas corressem da melhor maneira para mim. Acredito que teria sido frustrante para o Djokovic não conseguir isso, e talvez seja por isso ele o conseguiu. Ele teve a capacidade de querer, levou a ambição ao máximo. Fui ambicioso, mas com uma ambição saudável que me permitiu ver as coisas em perspetiva, não ficar muito irritado quando as coisas não correram bem no campo. São culturas. Estou feliz com isso», afirmou.

«Mudaria muitas coisas na minha vida e na minha carreira. Tomei decisões erradas quando se trata de proteger meu físico. Fiz isso quando era mais jovem, mas durante anos fui um dos melhores jogadores do circuito. Djokovic esteve melhor porque a sua maneira de jogar permitiu que ele jogasse mais do que eu. Enganei-me ao pensar que minhas decisões foram boas», acrescentou.

No meio da conversa sobre ténis, houve também espaço para falar do clube do coração e Nadal confessou que gostava de ser presidente do Real Madrid, ainda que tenha reconhecido que não reúne os critérios necessários.

«Não tenho esse sonho, mas sim, gostaria. Mas hoje não há nada a dizer, porque temos o melhor presidente [Florentino Pérez] possível. A vida dá muitas voltas e tens de te perguntar se estás qualificado para certas coisas. Acho que não cumpro os requisitos para ser [presidente]», frisou.