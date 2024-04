Rainford Kalaba, que passou por Portugal entre 2008 e 2010, para representar Gil Vicente, Sporting de Braga e União de Leiria, está em estado crítico depois de um grave acidente de viação na Zâmbia.

A imprensa local começou por noticiar a morte do jogador, mas o TP Mazembe, clube da República Democrática do Congo que Kalaba representou nos últimos 13 anos, adiantou que, num primeiro momento, recebeu a informação de que a morte tinha sido declarada no local pelas equipas de emergência. Contudo, num segundo comunicado, o clube esclareceu que o futebolista de 37 anos foi colocado em coma induzido.

PRÉCISION

Nous venons de l'apprendre de l'équipe médicale qui a pris en charge #KALABA. Déclaré mort par les urgentistes qui ont reçu l'ancien joueur du TPM victime d'un grave accident de circulation, les médecins qui l'ont reçu viennent de le placer dans un coma artificiel — TP Mazembe (@TPMazembe) April 13, 2024

Com uma centena de internacionalizações pela Zâmbia, Kalaba é uma das principais referências do futebol no país.