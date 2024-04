O Sp. Braga manifestou esta quarta-feira «profundo pesar» pelo falecimento do seu antigo jogador Armando Costa, que contribuiu para a conquista da Taça de Portugal em 1966.

Armando Costa, que morreu com 92 anos, jogou no Sp. Braga entre as épocas 1950/51 e 1965/66, tendo conquistado também o campeonato da II Divisão em 1963/64, além da Taça de Portugal, em 1965/66.

«Exemplo de dedicação e compromisso, Armando Costa dedicou toda a sua carreira desportiva ao Sp. Braga, tendo inclusivamente capitaneado a nossa equipa ao longo de sete temporadas», pode ler-se numa nota publicada pelo clube minhoto, que endereça «à família e amigos as mais sentidas condolências».