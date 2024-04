É conhecida a equipa técnica liderada por Rui Duarte, o novo treinador do Sp. Braga.

Além dos adjuntos Frederico Carmo, Rúben Teles e Pedro Costa, transitam ainda do «staff» de Artur Jorge os treinadores de guarda-redes Eduardo Carvalho e Orlando Silva.

Recordar que esta quarta-feira, o Sp. Braga anunciou a saída de Artur Jorge para o Botafogo, a troco de dois milhões de euros, em comunicado e através de uma conferência de imprensa dada por António Salvador.

O dirigente máximo dos bracarenses confirmou ainda que Rui Duarte vai assumir, de forma interina, a equipa principal do Sp. Braga até ao fim da época, altura em que Daniel Sousa, atual treinador do Arouca é oficializado no emblema minhoto.