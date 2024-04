António Salvador, presidente do Sp. Braga, abordou, esta quarta-feira, a saída de Artur Jorge dos minhotos e admitiu ter ficado surpreso por saber que o técnico esteve a jantar com John Textor, dono do Botafogo, quando ainda era treinador do clube português.

«Foi com enorme surpresa que soube, por via indireta e sem qualquer solicitação nesse sentido, que na passada segunda-feira, dia 25 de março, o treinador Artur Jorge se encontrava a jantar, em Matosinhos, com o empresário John Textor, dono do Botafogo, tendo chegado a um princípio de acordo para a sua transferência imediata», começou por referir.

Consequência desse encontro, ainda a cumprir funções no Sp. Braga, levou a que a «posição de liderança» de Artur Jorge ficasse «irremediavelmente comprometida».

«Tornou-se claro para mim e para todos, no seio do plantel e da estrutura do Sp. Braga, que a posição de liderança que um treinador deve assumir num clube desta dimensão e desta responsabilidade se encontrava irremediavelmente comprometida, ameaçando o sucesso da temporada em curso e a visão de médio e longo prazo que sempre nos orientou», rematou.

Por fim, o líder dos bracarenses anunciou que Daniel Sousa será o próximo treinador do Sp. Braga, a partir da próxima temporada, e voltou a admitir que não esperava esta decisão repentina de Artur Jorge.

«Confesso que não esperava que o treinador colocasse em causa o comando e o exemplo que sempre exerceu perante o grupo», concluiu.