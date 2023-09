O RB Salzburgo garantiu nesta terça-feira a passagem à terceira eliminatória da Taça da Áustria, com uma vitória por 4-0 no dérbi com o Austria Salzburgo, o clube que resultou de uma iniciativa de adeptos do clube original descontentes após a chegada da Red Bull.

Depois de ter sofrido a primeira derrota da época no fim de semana passado, num jogo marcado por várias alterações no onze, o RB Salzburgo, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, voltou a apostar nas principais opções e, a jogar como visitante, dominou a partida, ainda que só tenha conseguido apontar um golo na primeira parte, marcado por Dedic aos oito minutos.

No segundo tempo, um bis de Forson, aos 63m e 74m, mais um golo de Pavlovic aos 83 minutos, selaram o resultado.