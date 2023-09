Depois dos episódios lamentáveis que teve de enfrentar antes do dérbi de Madrid no passado domingo, a família que foi ameaçada por adeptos do Atlético teve a oportunidade de conviver com os jogadores do Real na última noite, no Santiago Bernabéu.

A menina de oito anos que sofreu ofensas por parte dos adeptos colchoneros por estar com a camisola de Vinicius Júnior esteve com o plantel merengue e o craque brasileiro não faltou.

A visita da família ao Bernabéu, refira-se, aconteceu na vitória sobre o Las Palmas (2-0).