Richarlison partilhou, pela primeira vez desde o Mundial 2022, o período mais complicado que viveu, devido às críticas e alguns problemas familiares.

Numa entrevista à «ESPN Brasil», o jogador do Tottenham confessa que passou por uma depressão no «pós-Mundial» e chegou mesmo a pensar desistir de tudo.

«Durante o Mundial, quando eu treinava só queria voltar para o quarto, cheguei a falar com o meu pai que queria desistir. Só eu sei o que passei naquele momento, depois do Mundial no Catar. Descobrir coisas que aconteceram aqui em casa, com pessoas que viveram comigo mais de sete anos, é uma loucura. Chegar ao pé do meu pai e dizer que queria desistir é uma coisa de loucos», explica o internacional brasileiro.

«Estava a chegar ao meu limite, não falo em cometer suícidio, mas estava com uma depressão, estava a querer desistir. Sofri muitos ataques depois da prova, juntamente com os problemas em casa, afetou-me bastante. Logo eu, que parecia forte, mentalmente, depois do Mundial parece que desabou tudo», acrescenta.

Emocionado, Richarlison conta que recorreu a uma psicóloga e essa decisão salvou-lhe a vida. O jogador explica que na família sempre existiu um preconceito quanto aos psicólogos, já que todos acreditavam que «quem frequentava um, era maluco».

«A psicóloga a que eu recorri salvou a minha vida, só pensava em porcaria, só procurava porcaria no «Google», sobre mortes e coisas do género. Hoje posso falar sobre isto, se alguém estiver a passar por problemas, procurem um psicólogo, é bom falar sobre isso. Tinha um preconceito relativamente aos psicólogos, achava que estava maluco e na minha família o pensamento é esse, que uma pessoa que frequenta um psicólogo é maluco. Esta foi a maior descoberta que tive na minha vida».