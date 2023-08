Stefan Ristovski renunciou à seleção da Macedónia do Norte, segundo divulgou em comunicado.

O antigo jogador do Sporting era o capitão de equipa, mas deixa a seleção aos 31 anos, por divergências com o selecionador.

«A minha relação com o atual treinador, Blagoja Milevski, não é a melhor. Falámos pessoalmente e apresentei-lhe a minha renúncia, por tudo o que rodeia a seleção», escreveu.

«O futebol profissional não passa apenas por correr no relvado. O sucesso vem com um plano, visão, ideias, coesão, condições de trabalho e respeito por cada interveniente», lê-se na mesma nota emitida pelo jogador que joga agora no Din. Zagreb.