Com o póker apontado na goleada da Bélgica ao Azerbaijão (5-0), Romelu Lukaku chegou aos 14 golos na fase de qualificação para o Euro 2024, um novo recorde.

O avançado belga superou o registo de 13 golos de David Healy, pela Irlanda do Norte a caminho do Euro 2008, e Robert Lewandowski, pela Polónia no apuramento para o Euro 2016.

Quanto aos máximos goleadores em fases de qualificação, o belga ocupa o quinto posto, com 21 golos, menos 20 do que Cristiano Ronaldo, recordista nesta tabela.

O português, refira-se, é o segundo melhor marcador neste apuramento, com 10 golos. Lukaku fez 14 golos em oito jogos, enquanto Ronaldo apontou 10 em nove partidas – o melhor registo da carreira do português são 11 tentos, no apuramento para o Euro 2020.

Recorde-se ainda que Kylian Mbappé, neste momento, é o terceiro melhor marcador da fase de qualificação, com nove golos.