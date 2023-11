Pela primeira vez em toda a sua história, a seleção portuguesa terminou o apuramento para uma grande competição totalmente vitoriosa.

Ao vencer a Islândia por 2-0, este domingo, a seleção nacional fechou o Grupo J de apuramento para o Euro 2024 com 10 vitórias em 10 jogos, e com o máximo de 30 pontos (e um saldo de 36-2 em golos), algo completamente inédito no futebol português.

Portugal foi a nona nação europeia a conseguir este registo na era moderna, com grupos compostos por cinco ou mais equipas. A equipa das Quinas passou a integrar uma lista em que estão Alemanha, França, Espanha, Inglaterra, Itália, Países Baixos, República Checa e Bélgica.

De resto, os alemães, que não participaram nesta fase de qualificação porque vão acolher a prova no próximo ano, já conseguiram este feito em três ocasiões. A França conseguiu duas vezes, mas segue lançada para igualar os germânicos.

Os impressionantes números de Martínez

Quanto ao selecionador Roberto Martínez, conseguiu, pela segunda vez na carreira, uma qualificação perfeita, depois de ter levado a Bélgica à fase final do Euro2020 também só com vitórias.

O técnico espanhol já conta com quatro fases de apuramento, três pela Bélgica e uma com Portugal. Em 38 jogos nas qualificações, leva 35 vitórias, três empates… e nunca perdeu. Além disso, as seleções que comandou marcaram 144 golos e sofreram apenas 17.