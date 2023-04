O Al Nassr oficializou, esta quinta-feira, a saída de Rudi Garcia do comando técnico da equipa do português Cristiano Ronaldo.

De acordo com o emblema saudita, a saída do treinador é por mútuo acordo.

Rudi Garcia chegou ao Al Nassr e junho de 2022 e menos de um ano depois deixa o clube que contratou Ronaldo em janeiro.

A saída do treinador dá-se numa altura em que o Al Nassr é segundo classificado da liga saudita, três pontos atrás do Al Ittihad, orientado pelo português Nuno Espírito Santo.



AlNassr can announce that Head Coach Rudi Garcia has left the Club by mutual agreement.



The board and everyone at AlNassr would like to thank Rudi and his staff for their dedicated work during the past 8 months. pic.twitter.com/6wx6p68f6N